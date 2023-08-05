السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نجيب ميقاتى: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل الدول

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

علق مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، على تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة ‏اللبناني، أمين سلام، حول إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان،‎ ‎ودعوته دولة الكويت وأميرها للمساعدة في ‏ذلك.‏

وأكد ميقاتي في بيان رسمي اليوم، أن لبنان يحترم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لكل الدول، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية، تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.

وشدد البيان علي أن التوضيح اللاحق الذي أصدره وزير الاقتصاد اللبناني بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة اللبنانية، وتأكيد عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما ومتانتها، التي لن تشوبها شائبة.

كما أشار بيان الوزراء اللبناني إلي أن دولة الكويت لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.

 

وزير الاقتصاد اللبناني: الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار 

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظًا على الأمن الغذائي، معربًا عن أمله بتلقي الجواب قريبًا من الكويت.

وقال سلام "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ(شخطة قلم) يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

من جانبه، استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تصريح الوزير اللبناني، حول إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت.

من جانب آخر، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق من اليوم، إن المعطيات المتوافرة من المراجع العسكرية والأمنية تفيد بأن الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي القلق والهلع.

نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لبنان الكويت اهراءات القمح
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

9 معلومات عن ناقلة صدمتها قاطرة "فهد" فى المجرى الملاحى لقناة السويس

"الداخلية" تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف

أسامة ربيع لـ"الدستور": تحقيقات موسعة فى أسباب تصادم قاطرة مع ناقلة بهيئة القناة

"الدويتو كان مفاجأة".. ردود أفعال الجماهير على حفل منير وحميد الشاعرى بالعلمين

"حلمها اتحطم".. مأسـاة جديدة لطالبة ثانوية عامة حصلت على 45% بالفيوم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه