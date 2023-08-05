نجيب ميقاتى: لبنان يحترم مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل الدول

علق مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، على تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة ‏اللبناني، أمين سلام، حول إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان،‎ ‎ودعوته دولة الكويت وأميرها للمساعدة في ‏ذلك.‏

وأكد ميقاتي في بيان رسمي اليوم، أن لبنان يحترم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لكل الدول، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية، تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.

وشدد البيان علي أن التوضيح اللاحق الذي أصدره وزير الاقتصاد اللبناني بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة اللبنانية، وتأكيد عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما ومتانتها، التي لن تشوبها شائبة.

كما أشار بيان الوزراء اللبناني إلي أن دولة الكويت لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.

وزير الاقتصاد اللبناني: الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظًا على الأمن الغذائي، معربًا عن أمله بتلقي الجواب قريبًا من الكويت.

وقال سلام "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ(شخطة قلم) يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

من جانبه، استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تصريح الوزير اللبناني، حول إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت.

من جانب آخر، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق من اليوم، إن المعطيات المتوافرة من المراجع العسكرية والأمنية تفيد بأن الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي القلق والهلع.