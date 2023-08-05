السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى يكشف أهم أسباب تربية الأبناء على العقيدة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سر تربية الأولاد على العقيدة، مؤكدًا أنها قوام الدين، وأن العقيدة الإسلامية تتميز بإخلاص التوحيد لله، وأنها لا تقبل نقاشًا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإسلامية أمة توحيد وجناب التوحيد لا يمس، مشيرًا إلى أن العقيدة أول ما يسأل عنه العبد في قبره، كما أنها من حقوق الأبناء على الآباء ومن لم يعلم نجله على العقيدة فهو مثل من يفتتح مشروع تثمين.

وتابع أن الأمر المرعب والمؤلم هو أن كثيرًا من العلماء تركوا تعليم الناس العقيدة مما أتاح المجال للمتزمت الذي أدخل عقيدة خاطئة ومغلوطة في عقول الناس، والمتهتك يجعل بعض الشباب يقع في الإلحاد، مؤكدًا أن العقيدة لا تقبل التلوين.

خالد الجندي تربية الأولاد العقيدة العقيدة الإسلامية حقوق الأبناء عقول الناس الالحاد التلوين
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