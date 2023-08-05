خالد الجندي: يجب تربية الأبناء على العقيدة لأنها من أوجب الواجبات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تربية الأبناء على العقيدة، وهي من أوجب الواجبات.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،والمذاع عبر فضائية dmc، أن سيدنا يعقوب كان يحمل هم أن يكون أولاده لديهم مشكلة في العقيدة بعد وفاته وقال لهم كما جاء في قوله تعالى " أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ".

وتابع، أن سيدنا لقمان قال لنجله " وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "، متسائلًا هل جلست مع ابنك في جلسة حول العقيدة، وأسماء الله الحسني والأمور الغيبية، خاصة أننا أصبحنا نرى انهيار اخلاقي في هذه الأيام.

يوجد فارق قبل عصر السوشيال ميديا وما بعدها

وأشار إلى أنه يوجد فارق قبل عصر السوشيال ميديا وما بعدها لأن التأثير كان محدودًا لأنها اكتسحت الراديو والتلفزيون والصحف، مؤكدًا أنه رغم منافعها العديدة إلا أنها لها مساوئ وأهمها أنه لا يمكن وقفها في أي دولة بالعالم.