"حماة الوطن": قناة السويس الجديدة حلم شعب وآمال وطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قناة السويس الجديدة تمثل ملحمة وطنية شارك فيها كل المصريين لإيمانهم بأهميتها في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال إقامة مشاريع محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف ومحطات تمويل السفن ومناطق خدمات لوجستية ومنشآت سياحية ومساحات انتظار للسفن وغيرها من المشروعات القومية التي عززت قدرات مصر الاقتصادية واستفاد منها العالم في تقليل عدد ساعات عبور القناة.

وأكد نصير، في تصريحات له اليوم، أن القيادة السياسية كانت حريصة على التخطيط في إنشاء قناة السويس الجديدة إيمانا منها بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسهيل مرور السفن بين الاتجاهين دون توقف مما يساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية مع تحقيق أكبر قدرا من الأمان الملاحي.

وشدد على أن مشروع قناة السويس الجديدة جسد حلم شعب وآمال وطن بمشاركة أبناء الشعب المصري الذي آمن بفكر قيادته الرشيدة وحلم يستفيد منه كل الأجيال وهدية مصر للعالم ونقطة انطلاق للتنمية وترد على المشككين بما سجلته من إيرادات وأرقام قياسية في العائدات وإعداد السفن والحمولات العابرة لتدحض كل الإشاعات والأقاويل التي هاجمت هذا المشروع العملاق.

وأشاد نصير، بالدور الذي تلعبه القناة الجديدة في دعم سلسلة الإمدادات العالمية وخدمة الملاحة والتجارة البحرية في العالم وأنها تمثل الدفعة القوية للتنمية وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة.

وطالب جموع المصريين بالوقوف خلف قيادته للاستفادة مما حققته مصر من مشروعات تنموية كبرى وبنية أساسية تساهم في جذب الاستثمارات التي تعود بالخير والنفع على كل أبناء الوطن.