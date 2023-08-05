حبس تشكيل عصابى بتهمة حيازة 28 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية بطوخ

أمرت جهات التحقيق، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة والأقراص للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، وكذلك سحب عينة بول لكل المتهمين لبيان مدى تعاطيهم لتلك المواد المخدرة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين يقومون فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص، لـ 7 منهم معلومات جنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبطهم وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو، و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرامات، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جراما، و1000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر، وبندقية آلية و8 خزن متنوعة، وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و7 أسلحة بيضاء، و9 هواتف محمول، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم واستخدامهم الميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,110٫000 مليون جنيه تقريباً.