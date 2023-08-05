السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس التمريض بنسبة نجاح 92.34%

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التمريض، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 92.34%.

ووجَّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رسالة تهنئة لـ229 خرِّيجًا من كلية التمريض بجامعة قناة السويس، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة، مؤكدًا أن كليات القطاع الطبي بوجه عام نعقد عليها الكثير من الآمال؛ نحو تطوير منظومة الصحة في إقليم القناة وسيناء تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، داعين الله أن يوفقهم في حياتهم الشخصية والعملية، مُطالبًا الخريجين بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التمريض.

من جهته - أفاد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب أن 95 طالبًا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و46 على جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وطالب على امتياز، و62 على تقدير عام جيد جدًا، و25 على تقدير عام جيد.

فيما هنَّأت الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني، عميد كلية التمريض طلابها العشر الأوائل، مُعلنة أسماءهم والتي جاءت كالتالي: أحمد محمود إبراهيم بالمركز الأول، رنا عماد السيد محمد بالمركز الثاني، رانيا محمد مهدي بالمركز الثالث، ريهام عبد الرحمن حسن بالمركز الرابع ، وعبد الرحمن الضوي محمد بالمركز الخامس.

وأضافت الدكتورة فريدة يوسف كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن إسراء أحمد فتحي، حصلت على المركز السادس، يليها فايز خليل أحمد، بالمركز السابع، ثم أسماء محمد عبدالعاطي بالمركز الثامن، وبالمركز التاسع جاءت آلاء جمال محمد، وأخيرًا أميرة ممدوح رمضان، بالمركز العاشر وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

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