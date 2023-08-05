السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا فى حريق مبنى الأوقاف

حريق مبنى الأوقاف
حريق مبنى الأوقاف

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، اليوم، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية، بعد الدفع بـ7 سيارات إطفاء من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد دون إصابات.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ  لمحاصرة النيران.

الإدارة العامة للحماية الأوقاف التحقيقات السيطرة علي حريق المستشار حافظ عباس
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