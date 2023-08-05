السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين سرقوا المواطنين بالإكراه في المطرية 15 يوما

حبس متهمين
حبس متهمين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية بتجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تكوينهم فينا بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا لهم لممارسة أعمالهم الإجرامية.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– قطعتى سلاح أبيض "مطواة")، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على (شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم")، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات جنح المطرية عاطلين تشكيل عصابي سرقة المواطنين اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة مباحث القاهرة

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