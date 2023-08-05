السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنهاء أعمال المرافق في 16 شارعًا بحي وسط بالإسكندرية

إعادة الشئ لأصله
إعادة الشئ لأصله في 16شارع بحي وسط الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوّارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 16 شارعًا بنطاق حي شرق عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجّه الشريف، مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

من جهتها؛ أشارت مدير مديرية الطرق، إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية: (شارع مدارس النجار وادمون فرمون بسموحة بعد إنهاء أعمال الكهرباء - وخلف مدرسة محمد كريم- وشارع الجلاء بعد إنهاء أعمال مرفق الصرف الصحي- وشارع محمود الكمشوشي بمنطقة السيوف بعد إنهاء أعمال مرفق الاتصالات -  وشارع جميعي فلمنج بعد إنهاء أعمال مرفق الكهرباء-  وشارع  شاكر الخياط بسابا باشا- وشارع إبراهيم سلامة بكفر عبده - وشارع ونجت- وداخل مستشفى الرعايا بمنطقة  الظاهرية - وشارع بورسعيد بنطاق كليوباترا بعد إنهاء مرفق الاتصالات أعماله- وشارع حسن طوباس مع شارع مصطفي كامل مزلقان غبريال بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- وشارع علي بك متفرع من عمر المختار بمنطقة لوران بعد انتهاء مرفق التليفونات - وشارع المصحة وشارع فتح الله بعد إنهاء أعمال الصرف الصحي- وشارع الاديب زيتون سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء – كما تم ترميم الحفر والمطبات بشارع مدرسة الريادة بسموحة - وشارع مدارس النجار وشارع جاردن سيتي منطقةً سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء).

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محافظ الإسكندرية أحياء المحافظة اعادة الشئ لاصلة الاستجابة السريعة للمواطنين رفع العبء عن كاهل المواطنين

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