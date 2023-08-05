تفاصيل مشاركة "البترول" في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية، في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والمُقرر الإعلان عنها قريبًا. وتهدف الوزارة لـ مواكبة التطورات العالمية في مجال الاستدامة والطاقة لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر.

وكشفت مصدر داخل وزارة البترول اهداف للاستراتيجية هي:

1- تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة

2- النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي

3- الوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين

4- زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025

5- 100 ألف وظيفة جديدة

6- المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية

7- تقليل انبعاثات الكربون



كان قد شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، في النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

وكشف الملا: في ضوء رؤية التنمية المستدامة للدولة، كما تعلمون اتخذت مصر خطوات مهمة وملحوظة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر أصبح أحد أهم المجالات الواعدة بالنسبة لمصر لتحقيق مستهدفاتها نحو الاستدامة .

وأوضح الملا أن إقامة منشآت الهيدروجين الأخضر في مصر تتخطى أهدافها الاستخدامات المحلية إلى خدمة أغراض التصدير محليًا وعالميًا، كما أن اتجاه مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين يتماشى مع التزام الحكومة للوصول إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، ومجابهة أضرار تغير المناخ .

وأكد أن وزارة البترول تدعم إقامة اقتصاد قائم على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما أن الوزارة حريصة على أن تلعب دورًا مهمًا في عملية إنتاج وتصدير الهيدروجين، وفي هذا الصدد، فإن وزارة البترول تعد شريكًا أساسيًا مع عدد من الوزارات الأخرى في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي دخلت مراحل إعدادها النهائي، ومن المُقرر الإعلان عنها رسميًا قريبًا .