بورصة النجوم.. كريم عبد العزيز يعتلي صدارة السينمات منذ إطلاق أفلام عيد الأضحى

شهدت الساحة السينمائية في مصر على مدار الشهرين الماضيين اشتعال بورصة نجوم السينما المصرية حيث صعدت أسماء بعض النجوم وتراجعت أسماء البعض الآخر، ومن واقع شباك التذاكري المصري خلال موسمي عيد الاضحى المبارك وموسم الصيف نرصد إلى أين اتجهت أسهم النجوم.

موسم عيد الأضحى المبارك

اعتلى النجم كريم عبد العزيز بورصة السينما منذ إطلاق أفلام عيد الأضحى ليعد النجم المصري الأعلى في بورصة النجوم خلال الفترة الماضية من خلال فيلمه “بيت الروبي” حيث حقق الفيلم 117.5 مليون جنيه وهي إيرادات أكثر من ممتازة خلال الفترة الحالية.

النجم تامرحسني كان وصيف المرحلة السابقة من خلال فيلمه الجديد “تاج” الذي حقق من خلال 44 مليون جنيه خلفا لفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز.

المركز الثالث في الموسم كان من نصيب الفننا أمير كرارة وفيلمه الجديد “البعبع” وحقق بالفيلم إيرادات بقيمة 41 مليون جنيه.

تراجعت أسهم الفنان أحمد فهمي بعد عرض فيلمه الأخير “مستر إكس” حيث حل أخير في الموسم محققا إيرادات بقيمة 27.5 مليون جنيه.

موسم الصيف السينمائي

يشهد موسم الصيف السينمائي منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال المعروضة حيث يتنافس فيها نجوم الصف الأول، وجاءت مؤشرات الأيام الأولى كالتالي: