مهرجانات وملتقيات تشارك بها قصور الثقافة.. "العلمين" أبرزها

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، زخما شديدا من النشاط الفني والثقافي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، إذ يشارك في عدد من الفعاليات الثقافية التي تقام خلال الفترة الحالية.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض مشاركات "قصور الثقافة" في هذه الفعاليات كالتالي:

- مهرجان العلمين

أشعلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها في الأسبوع الماضي بمهرجان العلمين، بفنون فرقتي الحرية والعريش، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهدت الفعاليات تفاعلا كبيرا من جمهور المدينة عبروا خلاله عن إعجابهم بما تقدمة قصور الثقافة من فن شعبي متميز ومتنوع يسهم في التعرف علي الثقافات والفلكور الشعبي للمحافظات ممثلة في هذه الفرق.

- المهرجان القومي للمسرح المصري

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، كأحد قطاعات الإنتاج الرسمية بستة عروض من مختلف الأقاليم الثقافية وفرق النوادى والشرائح، ويتم عروض الهيئة المشاركة في المهرجان على مسرحي السامر والغد بالعجوزة.

والعروض التي تم اختيارها هي: "السراج" لقصر ثقافة طنطا، "يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، "رضا " لقومية الإسماعيلية، "عادلون" لإقليمية بورسعيد، "سالب واحد" لقصر ثقافة المحمودية، "مسافر ليل" لنادى مسرح الأنفوشى، كما استقر رأي اللجنة على اختيار عرضى: "الدمية البرية" لقومية القاهرة، و "اغتصاب" لقصر ثقافة الأنفوشى، وفقا لترتيب اللجنة كعرضين احتياطيين.

وانطلق المهرجان القومي للمسرح المصري يوم 29 يوليو الماضي، ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

- ملتقى الشباب بالعريش

ضمن برامجها المخصصة لأبناء المحافظات الحدودية؛ تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، الثلاثاء المقبل، فعاليات الملتقى الثاني عشر للشباب بالعريش، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان والبحر الأحمر "الشلاتين - حلايب - أبو رماد" والوادي الجديد.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى عددا من الورش الفنية والأدبية لاكتشاف ورعاية مواهب أبناء المحافظات الحدودية في إطار برامج العدالة الثقافية.

- ورشة "ابدأ حلمك"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" المجانية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لدراسة فنون السينما، والتي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، ومعرض الكتاب والحرف اليدوية بالقصر المستمر حتى 9 أغسطس، وتقدم خلاله أحدث عناوين الإصدارات التي تتميز بأسعارها المخفضة ومجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الحرف والأشغال اليدوية.

- مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لها، ومنها "مطروح، بورسعيد، الغربية، قنا" والتي تقدم عروضها الفنية والاستعراضية المعبرة عن تراثها الفني وفولكلورها الشعبي وذلك في مدن رأس البر، دمياط الجديدة، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد؛ ويأتي ذلك ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا". المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.