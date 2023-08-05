السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 5 آلاف و735 محضر تبوير وإعادة زراعة 1323 حالة تم تبويرها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون، وفي ضوء تكليفات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة.

حيث أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عن تنفيذ إزالة فورية لـ ( 23) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية (11 قيراط و21 سهم )، وذلك فى الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس الجارى، مشيرًا إلى إزالة (13) حالة تعدى بمركز أشمون على مساحة (  6 قيراط و4 أسهم  )، وحالتين تعدى بمركزى الباجور وقويسنا بمساحة  قيراط ، وكذا إزالة 3 حالات ببركة السبع بمساحة 23 سهم، وحالتين تعدى بمنوف بمساحة قيراطان ، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى ( إصلاح زراعي ) بمساحة قيراط و 15 سهم، كما تم تحرير محضر تقسيم بمركز أشمون بمساحة 3 قيراط ، ، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن تم تحرير (5 آلاف و735) محضر تبوير على مساحة ( 798 فدان و 2 قيراط) ، وكذا إعادة زراعة (1323) حالة تم تبويرها بمساحة (122 فدان و7 قيراط و 12 سهم ) وتم رفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق و مقدرات الأجيال القادمة.

أجهزة الأمنية استرداد اراضي الدولة استرداد أراضي الأجهزة التنفيذي إزالة فورية

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