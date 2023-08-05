بتكلفة 1.1 مليار جنيه.. محافظ قنا يتابع العمل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سير العمل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة، يرافقه نائبه الدكتور حازم عمر، المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء بقنا.

وقال محافظ قنا، إن المحطة جهد ٥٠٠ ك.ڤ / ٢٢٠ / ٦٦ / ١١، بسعة ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير، وتتكون من عنبر مهمات جهد ٥٠٠ ك. ڤ من النوع المعزول بالغز مجهز بأحدث المواصفات العالمية ، ويضم العنبر ٨ دوائر كهربائية، بواقع دائرتين لتفريغ الطاقة المولدة من السد العالي ، و ٢ دائرة لتفريغ الطاقة المولدة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى بنبان، ودائرة للربط مع محطة محولات شرق قنا الجديدة جهد ٥٠٠ك.ڤ ، و ٢ دائرة للربط مع محطة محولات نجع حمادة القائمة، كما تضم المحطة عنبر مهمات جهد ٢٢٠ ك.ڤ من النوع المعزول بالغز مجهز بأحدث المواصفات العالمية به دائرة كهربائية لتغذية محافظة الوادي الجديد، ودائرتين كهربائيتين لتغذية مدينة قنا، بالإضافة إلس عنبر مهمات جهد ٦٦ ك.ڤ لتغذية المنطقة الصناعية بهوّ من خلال محولين جهد ٦٦ / ١١ قدرة كل محول منهما ٤٠ ميجا فولت أمبير.

وأضاف الداودي أن المحطة ستساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى ومركز التحكم القومي بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع أي أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة.

من جهته، أوضح المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل إلى مليار و١٠٠ مليون جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ، وهي إحدى أكبر المحطات المرتبطة بشبكة الكهرباء، حيث تضم ثلاثة مباني رئيسية هى مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ - مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة، بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ، مؤكدا استعداد المحطة لتلبية احتياجات المستثمرين من الطاقة الكهربائية بدون أي عجز.