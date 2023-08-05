السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخبا مصر تحت 19 سنة للكرة الطائرة يواجهان كوستاريكا والمجر في بطولة العالم

تعليمات من مدرب شباب
تعليمات من مدرب شباب مصر للاعبيه

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة للكرة الطائرة مباراته الثالثة في بطولة العالم التي تستضيفها الأرجنتين في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري عندما يواجه كوستاريكا في الثانية عشرة منتصف ليلي اليوم السبت .

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على صربيا 3-1 وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-1 .

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 12 لاعبا هم : ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

منتخب الناشئات في مواجهة المجر 

ويخوض منتخب مصر للناشئات تحت 19 سنة للكرة الطائرة، مباراته الرابعة في بطولة العالم التي تستضيفها المجر وكرواتيا، في الفترة من 1 إلى 11 أغسطس الجاري أمام منتخب المجر صاحب الأرض والجمهور في السابعة مساء اليوم، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

منتخب مصر تحت 19 سنة للأنسات

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب ثلاث مباريات فاز في الأولى على الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة، وفاز في المباراة الثانية على شيلي بسهولة بثلاثة أشواط نظيفة ثم خسر مباراته الثالثة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها 32-30 و25-20 و25-15.

في المقابل يحتل منتخب المجر المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، ولعب ثلاث مباريات فاز في الأولى على شيلي 3- صفر وخسر الثانية أمام منتخب الصين صفر – 3 وفاز في الثالثة على الكاميرون 3- صفر.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبة وهن: ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

بطولة العالم تحت 19 للكرة الطائرة منتخب مصر للشباب منتخب مصر للناشئات المجر كوستاريكا

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

كبرى الشركات التركية فى طريقها لتنفيذ مشاريع ضخمة بمصر

"الحشيش السبب".. نهاية مأساوية لـ"سيدة المطرية" على يد "أبوالعيال"

محافظ القاهرة يتفقد حريق وزارة الأوقاف.. ولجنة هندسية لفحص المبنى (صور)

أول تعليق من وزير الأوقاف بعد السيطرة على "حريق الديوان القديم"

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحلقات الجديدة من (الشاهد) تدق أجراس الخطر للمصريين!

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه