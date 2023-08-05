منتخبا مصر تحت 19 سنة للكرة الطائرة يواجهان كوستاريكا والمجر في بطولة العالم

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة للكرة الطائرة مباراته الثالثة في بطولة العالم التي تستضيفها الأرجنتين في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري عندما يواجه كوستاريكا في الثانية عشرة منتصف ليلي اليوم السبت .

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على صربيا 3-1 وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-1 .

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 12 لاعبا هم : ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

منتخب الناشئات في مواجهة المجر

ويخوض منتخب مصر للناشئات تحت 19 سنة للكرة الطائرة، مباراته الرابعة في بطولة العالم التي تستضيفها المجر وكرواتيا، في الفترة من 1 إلى 11 أغسطس الجاري أمام منتخب المجر صاحب الأرض والجمهور في السابعة مساء اليوم، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

منتخب مصر تحت 19 سنة للأنسات

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب ثلاث مباريات فاز في الأولى على الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة، وفاز في المباراة الثانية على شيلي بسهولة بثلاثة أشواط نظيفة ثم خسر مباراته الثالثة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها 32-30 و25-20 و25-15.

في المقابل يحتل منتخب المجر المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، ولعب ثلاث مباريات فاز في الأولى على شيلي 3- صفر وخسر الثانية أمام منتخب الصين صفر – 3 وفاز في الثالثة على الكاميرون 3- صفر.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبة وهن: ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.