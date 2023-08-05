مصدر: لا تصفية لـ"مصانع النحاس المصرية".. و125 مليون جنيه للتطوير

أثارت أخبار تداولت خلال الفترة الماضية، بأن هناك اتجاه لدى الحكومة لتصفية شركة النحاس المصرية، التابعة لقطاع الأعمال.

"الدستور" تواصلت مع مصدر في الشركة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والذي نفى ما تردد، وأكد أنه لا يُوجد أي نية لتصفية الشركة كونها الشركة الوحيدة في مصر التي تصنع النحاس ولها تاريخ عظيم فيه.

ولفت إلى أنه لا تُوجد إطار رسمي بزيارة أعضاء مجلس النواب خلال الفترة القادمة للشركة من أجل الاطلاع عليها، وأن ما حدث هو توضيح من رئيس النحاس المصرية لأعضاء مجلس البرلمان، حول موقف الشركة وما يحدث فيها.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على تطوير شركة مصانع النحاس المصرية، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 125 مليون جنيه؛ وذلك لإنشاء عدة مشروعات، منها فرن دوار وتحديث ماكينات، وإحلال وتحديث قسم المسبوكات بالقاهرة.

ولفت إلى أن الشركة استهدفت بنهاية يونيو 2024، تحقيق أرباح بحوالي 98 مليون جنيه، بعد تحقيق خسائر حوالي 47 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أنه من المستهدف تحقيق 183 مليون جنيه صادرات من صناعة النحاس، خلال العام المالي 2023 - 2024 تحقيق إيرادات بنحو 2.5 مليار جنيه.

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها في أبريل الماضي، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن الحفاظ على شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وحلوان من خطر التصفية.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بتحديد موعد لزيادة المصنع، مع توفير بيانات من وزارة قطاع الأعمال والشركة، وكذلك خطة التطوير قصيرة الأجل، والخطة طويلة الأجل.

وتعد شركة النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من أقدم الشركات المصرية الحكومية، حيث تأسست الشركة في 26 سبتمبر 1935 وكان الغرض الرئيسي من الترخيص هو درفلة النحاس والنحاس الأصفر إلى ألواح وأقراص لصناعة الأدوات المنزلية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 100% من أسهم الشركة.