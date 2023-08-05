تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا حول "الطلاق والنفقة والرؤية"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول صالون التنسيقية مناقشة عدد من المحاور، منها أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وتماسكها، وهل القوانين الموجودة تتطرق لحل هذه المشكلات دون ظلم طرف على حساب طرف آخر؟، بالإضافة إلى أبرز التشريعات التي تحتاج إلى التعديل في هذا الملف، وما الذي يعنيه حق الكد والسعاية وكيف يمكن تطبيقه، والحلول المقترحة لمشكلات النفقة والحضانة وغيرها.

يدير الحوار خلال الصالون مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون المستشارة هايدي الفضالي رئيس محاكم الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبدالله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.