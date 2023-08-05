استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، عن استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى وفقًا للحد الأدنى المعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة، وذلك على مدار خمسة أيام في الفترة ما بين 5 و9 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل، حيث يتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للطلاب، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

وأكد الدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز كل المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب تنفيذًا لتعليمات الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة.

1