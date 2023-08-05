بالأسماء.. 23 مؤسسة تعليمية تحصل على الاعتماد والجودة في دمياط

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تتويجًا لجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي، قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط، منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023، و13 مؤسسة من خطة 2021/2022.

وهنَّأ وكيل الوزارة، جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة على الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وكانت المؤسسات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في إدارة دمياط عدد 2 مؤسسة هي روضتيّ عوض الصياد والتجريبية المطورة، وفي إدارة الروضة عدد 4 مؤسسات هي: روضتيِّ بنى الغوابين ب والشهيد أبو الفضل، ومدرستيِّ بني الغوابين ب وأحمد شلبي عبدالباقي الابتدائية.

وفي إدارة دمياط الجديدة عدد 4 مؤسسات هي: مدرستيِّ الكفراوي الرسمية لغات ورويال للغات الإعدادية وروضتيِّ دمياط المتميزة للغات وزيد بن حارثة، وفي إدارة فارسكور عدد 7 مؤسسات هي: روضتيِّ شهداء الناصرية وأولاد خلف (الشهيد رجاء علي طه) ومدرسة الشهيد يحيى محمود الصعيدي ومحمد عبد العال العيوطي وشرباص تعليم أساسي الإعدادية ومدرسة عبد الهادي الإمام و محمد طارق أبو الفرح الابتدائية.

وفي إدارة الزرقا عدد 5 مؤسسات هي مدرسة الشهيد عزت الشامي وكفر تقي والجمهورية الابتدائية وروضتىيِّ عزبة فرج سالم و سعد بصيلة (ميت الخولى)، وفي إدارة كفر سعد عدد 7 مؤسسة هي مدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية و كفر سعد البلد الابتدائية المشتركة ومدرسة وحدة كفر سعد ثان (محمود سمير) وعزبة 3 وخزان عاشور، وكفر سعد الإعدادية بنين.

وفي إدارة السرو عدد 2 مؤسسة عطا الله الإعدادية والنيل الحديثة المشتركة دقهله الابتدائية، وفي إدارة عزبة البرج عدد 3 مؤسسة هي روضة الشيخ ضرغام و الجواهرة والرطمة،وفي إدارة ميت أبو غالب عدد 1 مؤسسة هي مدرسة كفر المنازلة الابتدائية، وفي إدارة كفر البطيخ عدد 2 مؤسسة هي: مدرستي عاطف سليم بنات والسلام الابتدائية.