رئيس جامعة السويس يعتمد نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة نجاح 87.39%

اعتمد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة السويس، نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 87.39%.

وحرص الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة السويس، على تقديم التهنئة لـ1369 خرِّيجًا من الكلية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعملية.

فيما أشار الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إحصائية الطلاب الناجحين جاءت كالتالي: حصل 31 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و24 على تقدير عام ممتاز، 48 على تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، 357 على تقدير عام جيد جدًا، 731 على تقدير عام جيد، و279 على تقدير عام مقبول.

بينما أوضح الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، أن نسبة النجاح هذا العام، تُعد الأعلى عن الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن نتيجة البرامج المميزة جاءت كالتالي: نجاح 446 طالبًا وطالبة بنسبة %98.6.

وأكمل الدكتور جمال زاهر، وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، موضحًا نتيجة البرامج المميزة تفصيليًا: برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 227 طالبًأ وطالبة ناجحون بنسبة %99.5، أما الترجمة الفورية باللغة الفرنسية الناجحون 44 طالبًا بنسبة % 95.56، أما المساحة ونظم المعلومات الجغرافية فبلغ عدد الطلاب الناجحين 159 طالبًا وطالبة بنسبة %96.41.