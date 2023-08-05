سكرتير مساعد أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجهيزات النهائية لتجهيز مجمعات خدمات لمواطنين بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه تم تكليف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين بقرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "المشروع القومي لتطوير القرى .. حياة كريمة" وذلك تمهيداً لبدء العمل وتشغيلها تجريبيًا في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ولفت إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الامكانات لها للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وفقًا لخطة ورؤية الدولة وتنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير المساعد للمحافظة، التجهيزات النهائية وتوصيل المرافق بمجمعات خدمات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز الفتح ومنفلوط وديروط يرافقه المهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بأسيوط ورؤساء المراكز وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ومسئولى جهاز التعمير ،وتابع نهو الاعمال واستكمال تلافى الملاحظات فى توصيل المرافق والتشطيبات النهائية وتأثيث الوحدات تمهيدا لتشغيلها خلال ايام مؤكدا على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة