السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجهيزات النهائية لتجهيز مجمعات خدمات لمواطنين بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه تم تكليف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين بقرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "المشروع القومي لتطوير القرى .. حياة كريمة" وذلك تمهيداً لبدء العمل وتشغيلها تجريبيًا في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ولفت إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الامكانات لها للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وفقًا لخطة ورؤية الدولة وتنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير المساعد للمحافظة، التجهيزات النهائية وتوصيل المرافق بمجمعات خدمات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز الفتح ومنفلوط وديروط يرافقه المهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بأسيوط ورؤساء المراكز وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ومسئولى جهاز التعمير ،وتابع نهو الاعمال واستكمال تلافى الملاحظات فى توصيل المرافق والتشطيبات النهائية وتأثيث الوحدات تمهيدا لتشغيلها خلال ايام مؤكدا على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
التجهيزات النهائية التشطيبات النهائية الخدمات المقدمة للمواطنين السكرتير العام المساعد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير القري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

إعفاء الـ1500 طالب أوائل الثانوية من المصروفات الدراسية

"القاهرة الإخبارية": إنذار من الطبيعة بكوارث بيئية وجفاف البحار والأنهار (فيديو)

حصول مدرسة و4 روضات على شهادة اعتماد الجودة بمطروح

وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ 4 مدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه