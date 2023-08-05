"كنت بحلم أكون لاعب كرة".. حسين فقد عينه أثناء مشاهدته مشاجرة في المرج

حياة مأساويه يعيشها طفل ما زال في مقتبل حياته، بعد ما فقد إحدى عينيه أثناء مشاهدته لمشاجرة نشبت في أحد شوارع المنطقة التي يعيش فيها بمنطقة المرج، فلم يتخيل "حسين .م" 12 سنة ما حدث له، فأصبح الآن يعيش حياة بائسة مليئة بالحزن وكأنه في كابوس طال استمراره ولم يستطع التخلص منه مهما فعل.

أقوال المجني عليه

أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المخاصة بنيابة المرج بأقوال تفصيليه بالحادث بأنه أثناء عودته للمنزل بعد الانتهاء من لعب ماتش كرة برفقة أصدقائه بالمنطقة، شاهد مشادة كلامية كبيرة في الشارع وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش وفجأة أصيب بفرد خرطوش في عينه وأصبح يعاني من إعاقة ستلازمه طول العمر، ولم يستطع تحقيق حلمه في لعب الكرة مرة أخرى أو الالتحاق بكلية الشرطة.

أقوال المتهمين

أقر المتهمين الخمسة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابهم جريمة التشاجر بالأسلحة البيضاء وضرب أحدهم خرطوش محاولا إنهاء المشاجرة فأصابت المجني عليه دون قصد.

قرارات النيابة

قررت نيابة المرج اليوم السبت بإحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات لإتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء وإصابة طفل بفرد خرطوش مما تسبب فى فقد عينه اليسرى.

وكانت قد أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان مدى إعاقته، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة طفل بفرد خرطوش في عينه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.