السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنت بحلم أكون لاعب كرة".. حسين فقد عينه أثناء مشاهدته مشاجرة في المرج

مشاجرة
مشاجرة

حياة مأساويه يعيشها طفل ما زال في مقتبل حياته، بعد ما فقد إحدى عينيه أثناء مشاهدته لمشاجرة نشبت في أحد شوارع المنطقة التي يعيش فيها بمنطقة المرج، فلم يتخيل "حسين .م" 12 سنة ما حدث له، فأصبح الآن يعيش حياة بائسة مليئة بالحزن وكأنه في كابوس طال استمراره ولم يستطع التخلص منه مهما فعل.

أقوال المجني عليه

أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المخاصة بنيابة المرج بأقوال تفصيليه بالحادث بأنه أثناء عودته للمنزل بعد الانتهاء من لعب ماتش كرة برفقة أصدقائه بالمنطقة، شاهد مشادة كلامية كبيرة في الشارع وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش وفجأة أصيب بفرد خرطوش في عينه وأصبح يعاني من إعاقة ستلازمه طول العمر، ولم يستطع تحقيق حلمه في لعب الكرة مرة أخرى أو الالتحاق بكلية الشرطة. 

أقوال المتهمين

أقر المتهمين الخمسة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابهم جريمة التشاجر بالأسلحة البيضاء وضرب أحدهم خرطوش محاولا إنهاء المشاجرة فأصابت المجني عليه دون قصد. 

قرارات النيابة

قررت نيابة المرج اليوم السبت بإحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات لإتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء وإصابة طفل بفرد خرطوش مما تسبب فى فقد عينه اليسرى.

وكانت قد أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان مدى إعاقته، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة طفل بفرد خرطوش في عينه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أقوال المتهم أقوال المجني عليها الاسلحة الإلتحاق بكلية الشرطة البيضاء التحقيق

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

إعفاء الـ1500 طالب أوائل الثانوية من المصروفات الدراسية

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والجهات الحكومية خلال أغسطس.. غدًا

وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ 4 مدن

حصول مدرسة و4 روضات على شهادة اعتماد الجودة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه