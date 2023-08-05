السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تعقد مناظرة حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في الخامسة مساءً، مناظرة حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وتتناول المناظرة المناقشة حول ما شهدته جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" في المحور المجتمعي بالحوار الوطني من جدل واختلاف في وجهات النظر حول بعض الموضوعات ومنها اقتراح إقرار تقسيم الثروة المكونة خلال الزواج حال الطلاق أو الوفاة سواء بالتقاضي أو التراضي، والموقف المؤيد والرافض وأسباب كل منهما.

يدير الحوار خلال المناظرة مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة؛ الكاتبة الصحفية دعاء عبد السلام، وكريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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