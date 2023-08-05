لطلاب الثانوية العامة.. قواعد ترتيب رغبات التنسيق (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن توعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ومن بينها ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات.

وأبرزت الفضائية أهم قواعد ترتيب الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، على النحو التالي:

- مراعاة قطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريدالالتحاقبه.

- مراعاة قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

حيث تنطلق اليوم السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث حدد الجدول الزمنى الذىأعلنه مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلابالثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.