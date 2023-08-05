استئصال ورم من وجه مريضة بـ"مهارة فائقة" فى بنى سويف

نجح فريق طبى من مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، في استئصال ورم بالوجه أسفل الجلد مباشرة لمريضة تبلغ من العمر 35 عامًا، تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن الزيني مدير إدارة الأسنان بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وإشراف الدكتور محمد جمال الدين مدير المستشفى، والدكتور إسلام محمد يونس نائب مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد جمال الدين، مدير المستشفى، إن فريق جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تمكن من استئصال ورم بالوجه أسفل الجلد مباشرة لمريضة تبلغ من العمر 35 عامًا، حيث تمت الجراحة بمهارة فائقة دون ترك أي ندبات أو أي علامات جراحية بالوجه، حيث تم الوصول إلى الورم واستئصاله كاملًا بالفتح الجراحي من داخل الفم دون الحاجة للفتح الجراحي بالوجه، بعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة.

شارك فى العملية الجراحية الفريق الطبى المكون من الدكتور محمد صلاح عبدالهادي استشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور هشام جمال عبدالناصر أخصائي جراحة الوجه والفكين، وبمعاونة الأطباء المقيمين الدكتور عبدالله محمد، الدكتور محمد جمال عبدالمحسن، والدكتورة تقوى جابر، بمساعدة طاقم تمريض العمليات.