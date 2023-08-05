2 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من 2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% إلى 339.7 مليون دولار مقارنة بـ327.6 مليون دولار في يونيو 2022.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يونيو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2022 هي الكابلات بنسبة ارتفاع 53.7%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بزيادة 44.1%، وصادرات وسائل النقل حققت ارتفاعا 69.4%، وصادرات الآلات والمعدات حققت ارتفاعا 65.2%، وأخيرًا منتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 88.7%.

وحول أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في يونيو 2023، في أوروبا (تركيا- فرنسا- هولندا- إيطاليا- ألمانيا- التشيك- بلجيكا) وفي آسيا (السعودية- الإمارات - لبنان- عمان) إفريقيا (الجزائر- ليبيا- السودان- نيجيريا).

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً طفيفًا خلال النصف الأول من 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية قد أطلق الشهر الماضي النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS)، والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشتريًا دوليًا من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، حيث ركزت البعثة بشكل كبير على السوق الإفريقية، حيث تعتبر السوق الإفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

وأطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية خلال الربع الثاني من 2023 مشروعًا تحت عنوان "الطريق إلى كينيا Way to Kenya"، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلى السوق الكينية في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الأخرى، إضافة إلى مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات منها أن السوق الكينية تدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم تعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.