إعفاء الـ1500 طالب أوائل الثانوية من المصروفات الدراسية

حدد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1885 لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/202، تفاصيل ونظام قبول ترشيح طلاب الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية والمعاهد.

وحدد القرار أنه يكون توزيع الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 منهم 500 علوم + 500 ریاضیات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وانطلق اليوم السبت، أول أيام تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 أغسطس ، بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وأوضح عطا، أن جامعة عين شمس ستكون هي المقر الرئيسي لأعمال التنسيق لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية لصرف وقبول اوراقهم ومكتب جامعة القاهرة لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية، وذلك علي غرار العام الماضي، مضيفًا أن التقديم بالجامعات المصرية الحكومية يكون من خلال رابط التنسيق الخاص بموقع الوزارة والتقديم للجامعات الخاصة والاهلية يكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني من لكل جامعة.