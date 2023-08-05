استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات بقرية سدس في بني سويف

أعلنت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمجان بالتنسيق مع الأحوال المدنية ببني سويف، وذلك في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ومؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا للأنشطة المنفذة بمبادرة "انت الحياة" بقرية سدس بمركز ببا.

ووجَّهت نرمين محمود، الشكر للعميد أمير السحلي، مدير الأحوال المدنية ببني سويف، على التعاون المستمر مع فرع المجلس القومي للمرأة وسرعة الاستجابة لتوفير سيارة مجهزة لإتمام مأمورية تصوير السيدات داخل قرية سدس، بدلًا من الانتقال إلى سجل مدني طنسا، تسهيلًا عليهم، وتكليف المقدم أحمد جمال، للإشراف على المأمورية.

وأوضحت نرمين محمود، أن مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف قام بعقد وتقديم عدة لقاءات عن الإرشاد الأسري والتنشئة الأسرية، تنمية المهارات برنامج الشمول المالي وذلك في إطار تنفيذ الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "حياة كريمة" حول عقد البرامج المختلفة.