السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات بقرية سدس في بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمجان بالتنسيق مع الأحوال المدنية ببني سويف، وذلك في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ومؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا للأنشطة المنفذة بمبادرة "انت الحياة" بقرية سدس بمركز ببا.

ووجَّهت نرمين محمود، الشكر للعميد أمير السحلي، مدير الأحوال المدنية ببني سويف، على التعاون المستمر مع فرع المجلس القومي للمرأة وسرعة الاستجابة لتوفير سيارة مجهزة لإتمام مأمورية تصوير السيدات داخل قرية سدس، بدلًا من الانتقال إلى سجل مدني طنسا، تسهيلًا عليهم، وتكليف المقدم أحمد جمال، للإشراف على المأمورية.

وأوضحت نرمين محمود، أن مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف قام بعقد وتقديم عدة  لقاءات عن الإرشاد الأسري والتنشئة الأسرية، تنمية المهارات برنامج الشمول المالي وذلك في إطار تنفيذ الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "حياة كريمة" حول عقد البرامج المختلفة.

المجلس القومي للمرأة برنامج الشمول المالي مركز ببا مكتب شكاوى المرأة مجلس القومي للمرأة

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والجهات الحكومية خلال أغسطس.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه