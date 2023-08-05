السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إيبارشية سوهاج تنظم مؤتمرًا صيفيًا بعنوان “أنصت فاعلمك الحكمة”

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة الشباب الايبارشي بسوهاج مؤتمرها الصيفي بعنوان (أنصت فاعلمك الحكمة)، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان بالمقطم في الفترة من ١ الى ٤ أغسطس الجاري، بحضور ١١٦ شاب و شابة.

وتضمن المؤتمر العديد من الفقرات منها مقدمة في الأسفار الحكمية قدمها دار القديس جيروم للدراسات الكتابية متمثلة في صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والأب بيوس فرج، وصلوات من الأسبوع العالمي للشباب مع قداسة البابا والمقام حالياً بلشبونة بالبرتغال من تحضير راهبات الصليب من لبنان و مصر، وأيضاً نبذه عن منظمة (ينابيع الأمل) بقيادة ماري جانيت.

وأيضاً تضمن المؤتمر عرض لمسرحية عيله اتعملها بلوك للفنان محمد صبحي بمسرح سنبل، وزيارة بازيليك سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان وبازيليك سانت تريز بشبرا للآباء الكرمل، كما التقى الشباب نيافة الأنبا بشاره جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص، وأخيراً زيارة ترفيهية لشواطئ العين السخنة.

جاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج.

وكانت قد نظمت خدمة يسوع السجين بسوهاج بقيادة الأب عِمّانوئيل محروص مؤتمر لأسر السجناء ببطرخانة الأقباط الكاثوليك بطهطا.

وتخلل البرنامج محاضرة للأب أبانوب كرمي راعي كنيسة القدّيسة ريتا بطما تحت عنوان " حياتنا بين التسليم والاستسلام " موضحًا فيها الفرق بين التوكل والتواكل والشكر والتذمر وشرّ الإنسان وتدخلات الله ، كما قام الخدّام ببرنامج موازي للأطفال، وعمل محطات ( وعود كتابيّة، التربية الإيجابية، ألعاب ) ، وتم القيام برحلة نيلية والختام برحلة لدير أبونا يسى ، يذكر إنه شارك في المؤتمر عدد ٧٥ فرد خدّام ومخدومين.

وكانت شاركت الكلية الإكليريكية في مؤتمر بعنوان «رحلة تعلم»، وذلك في الفترة من 31 يوليو 2023، وحتى 3 أغسطس 2023، والذي نظمه المركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا الرئيس السابق للطائفة الأسقفية.

وشارك في المؤتمر طلبة من معاهد وكليات اللاهوت بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من جامعة الأزهر.

الاقباط الكاثوليك بسوهاج الأقباط الكاثوليك الأب بيوس فرج اقباط الكاثوليك الأنبا توماس عد الانبا توما حبيب

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