شبكة صرف صحى جديدة.. تفاصيل أعمال تطوير شارع الألفى بوسط البلد (صور)

شارع الألفي يعتبر واحدًا من أشهر شوارع منطقة وسط البلد؛ نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين شارعي عرابي والجمهورية، وعلى بعد أمتار قليلة من ميدان رمسيس وسوق التوفيقية، سمي الشارع بهذا الاسم نسبة إلى محمد بك الألفي أحد مماليك مصر، اشتهر الشارع على مر العصور بتجمع عدد كبير من المطاعم والمقاهي، وبعض دور العرض الفنية التي كانت تزخر بعدد كبير من نجوم ومشاهير زمن الفن الجميل.

مر الشارع الذي لقب بشانزلزيه وسط البلد بسبب فخامة مبانيه، بتغييرات كثيرة على مستوى التطوير والتجديد، كان أخرها ما يحدث به هذه الأيام من أعمال حفر وتركيب شبكة مياه صرف صحي جديدة، وأيضًا منظومة الغاز الطبيعي.

عند مرورك بالشارع الشهير ستجد أوناش وعربات جرار، تقوم بأعمال حفر وتركيب مواسير الصرف الصحي المعدنية، وبالحديث مع أهل الشارع الذي يكتظ بالمارة يوميًا بسبب مجمع الكافيهات والمطاعم الشهيرة به، قال محمد طارق عامل بأحد المقاهي:" خلال الأيام القليلة الماضية فوجئنا بأعمال حفر تابعة لحي الأزبكية وشركة الصرف الصحي، علمنا بعد ذلك أنها ضمن خطة لتطوير الشارع ورفع كفاءة بنيته التحتية، بالطبع أمر جيد، وأسعدنا جميعًا، خاصة مع حلول فصل الصيف وتزايد الإقبال على الشارع الذي يشتهر بالتجارة وتقديم الوجبات والمشروبات للمارة".

وهو نفس الأمر بالنسبة للحاجة هدية بائعة شاي، حيث قالت: "كلنا مع التطوير والتجديد، خاصة وأن شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة لم تجدد منذ سنوات كثيرة، وهو الأمر الذي كان يتسبب في حدوث بعض الأعطال وتراكم المياه في شارع يعتبر من أهم الشوارع السياحية في مصر، وله مكانة خاصة عند الأسرة المصرية التي تحرص دائمًا على تناول وجبات الكشري والفول والطعمية و الكريب من محلات الشارع، وطبعًا لازم يحبسوا بكوباية شاي من عندي".

أعمال تطوير شارع الألفى بوسط البلد