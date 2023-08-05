السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى فى حفله بالعلمين الجديدة: نشكر الشركة المتحدة على الفكرة والتنظيم

حميد الشاعري
حميد الشاعري

حرص الكابو حميد الشاعري على توجيه الشكر لجمهوره والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال حفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الجمهور ومحبيه ومتابعيه.

وقال الشاعري: "حبايبي، منورين وكل سنة وأنتم طيبين، قبل ما نكمل يا جماعة أنا عاوز أقول حاجة، بحيي جدًا الجهد الكبير على الصرح الكبير ده مدينة العلمين الجديدة، وبشكر كل العمال البسطاء اللي بنوا الصرح ده، تحية كبيرة لهم لو سمحتموا، وبحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كل حاجة جميلة عملتهالنا في مهرجان العلمين، ويارب يوصل صوتنا للعالم كله قولوا يا رب".

وأشعل الكابو حميد الشاعري مهرجان العلمين خلال حفله مساء أمس، والذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وذلك من خلال غناء أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصًا قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مرة كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعل كبير.

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير.

 

الشاعري حميد الشاعري العلمين الجديدة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية

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