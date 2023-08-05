دكتورة مونيكا حنا: عدد القطع الآثرية الفرعونية بالمتاحف خارج مصر غير معروف

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضارى، إن هناك فرق بين الآثار المصرية والتراث المصري.

وأوضحت “حنا”، خلال لقاءها في برنامج حديث العرب من مصر: عندما بدأ علم المصريات في الظهور خلال القرن الـ 19، وعندما جاء نابليون إلى مصر معتقدا أنه حفيد الأسكندر الأكبر، والاعتقاد الخاطئ بأن الحملة جاءت من أجل التنوير، حتي أن الحملة في طريقها من الإسكندرية مرورا بدمنهور وصولا إلي القاهرة قتلت ما لا يقع عن ألفين مصري. وعندما خسر نابليون أمام الإنجليز، حاول أن يغطي علي هذه الهزيمة العسكرية بحجر رشيد، ليقول للعالم إنه لولا فرنسا ما كان للعالم أن يعرف مصر القديمة.

وتابعت “حنا”: “منذ شامبليون وحتي الآن هناك الكثيرين من علماء المصريات ولديهم إحساس بأنه لولا الحملة الفرنسية ما كانت لتظهر مصر القديمة للعالم. وعلم المصريات نفسه قام علي فكرة “الأنتيك”، حتي أن محمد علي باشا كان يهدي القناصل الأجانب الآثار المصرية القديمة كما يرغبون، وخلال عملي بدار الوثائق المصرية وجدت خطاب من محمد علي يقول فيه أن هنري سولت يمكنه أن يخرج كل الآثار التي يريدها حتي دون أن يدفع جمرك لإخراجها من مصر، وهو ما أدي إلي أن كل القناصل الذين جاءوا إلي مصر أخرجوا الآثار المصرية من أجل بيعها إلي المتاحف الأوروبية، كالمتحف البريطاني ومتحف اللوفر، والمتاحف في إيطاليا وغيرها مما نتج عنه أن كل المتاحف في العالم توجد بها آثار مصرية قديمة”.

وحول إذ ما كان هناك فائدة تعود علي مصر من خروج آثارها مما عرف العالم بها، قالت الدكتورة مونيكا حنا: المسألة شائكة وتحتاج إلي دراسة، خاصة وأن القطع الأثرية المصرية خارج مصر وفي مخازن المتاحف العالمية غير معروف عددها، ناهيك عن هواة الآثار المصرية والسوق السوداء وما يتداول فيها من قطع أثرية مصرية.

ولفتت “حنا” إلى أن: “علم المصريات نشأ وهو مهتم بالقطعة والذهب والمومياوات، حتى أنه في العصر الفيكتوري في بريطانيا كانت تقام حفلات خصيصا لفك المومياوات ويدعون الناس للفرجة عليها. إذن علم المصريات اهتم ونشأ من خلال الحديث عن القطع الأثرية التي يمكن الحصول عليهاو ومن ثم يمكن لم يحوز ويستولي علي هذه القطع أن ينسب هذه الحضارة لنفسه من خلال هذه القطع الأثرية”.