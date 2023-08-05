السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جنوب أفريقيا يكشف موعد انطلاق دورى السوبر الأفريقى

دوري السوبر الأفريقي
دوري السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، عن الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وموعد انطلاق المسابقة.

وأشار الاتحاد الجنوب أفريقي، إلى تواجد الأهلي ضمن الفرق الثمانية المشاركة في مسابقة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق المسابقة خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبلين.

وتشارك أندية، الأهلي وماميلودي صن داونز والوداد والترجي وسيمبا وأنيمبا ومازيمبي وبترو أتلتيكو في البطولة.

وستقام قرعة البطولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة البطولة أو نظامها أو الفرق المشاركة فيها بشكل رسمي حتى الوقت الراهن.

دوري السوبر الإفريقي الاهلى اتحاد جنوب أفريقيا موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي

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