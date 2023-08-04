الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم لـ"الشاهد": الجماعات التكفيرية قطعت يدي بالسيف بسبب معارضتي لهم

نبيل نعيم، القيادي
نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن شهادته بشأن التنظيمات التكفيرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "أولاً أن خريج دار علوم، ولدي خلفية شرعية، ففي البداية عندما ارتفع رتم التكفير، فإن كنت ضد التكفير ولدي قضية شهيرة في الإسكندرية قتل فيها أحد التكفيريين وتم حبسي شهرين لردي على الفكر التكفيري في الإسكندرية".

وتابع: "ولم يكن هناك تصوير فكان يتم نسخ بالكربون، وعندما طلب مني أحد التكفيريين أن أترك الإسكندرية وأن أعود للقاهرة رفضت، فضربوني بالسيف وقطعوا يدي وأن أصلي".

وأكمل: "كانت هذه الواقعة في عام 1979، لردي المتكرر على الجماعات والأفكار التكفيرية، فسبب تركي للجماعات التكفيرية، سببه ارتفاع رتم التكفير، لأن المعارضة والعنف أيام السادات كان أساسه التحفظ ولم يكن الخروج وتكفير الحاكم".

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