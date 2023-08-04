المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى إمبابة

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة في الجيزة لبيان سبب الحريق وتقدير قيمة الخسائر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار بمنطقة إمبابة في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه بنجاح، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.