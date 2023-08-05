أم الطفلين الغرقى بالمنوفية: “سمعت صراخ الجيران متخيلتش يكونوا ولادى اللى ماتوا”

ودع أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، طفلين توأم يبلغان من العمر 5 أعوام غرقا داخل ترعة النجار المارة من القرية، وسط حالة من الحزن الشديد، وتمكن الأهالي من انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى المستشفى العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأكدت الأم في تحديثها لموقع" الدستور"، الذي طفى عليه الشجن والحسرة أنها لم تكن تعلم خروج أولادها من المنزل لأنهم خرجوا خلسه لله أمام المنزل أثناء انشغالها بالمهام المنزلية وتحدثت أم الطفلين الغرقا داخل ترعة النجار بقرية شما بكل أسف قائلة: ”العوض على الله".



وأضافت الأم أنها في البداية سمعت صراخ الجيران فخرجت مسرعة لتسأل ماذا حدث ليخبرها البعض بغرق طفلين داخل الترعة، ولكن لم تتخيل أبدا أنهم أولادها التي بدأت أمر تبحث عنهم قبل أن تصدم وتعلم أن الغرقى هما توأمها التي أنجبتهما بعد عذاب وشوق للإنجاب استمر سنوات من زواجها امتدت لـ 27 عاما.



وتابعت الأم: "أهالي البلد انتشلوا أولادي لما طفوا على وش الترعة"، مشيرة إلى حالة الحزن الكبيرة التي تعم القرية، لأنهم ليسوا أبنائها فقط ولكن أبناء لكل القرية ويعلم الجميع قصتها وحرمانها من الإنجاب لسنوات طويلة، قائلة: "اتولدوا مع بعض وماتوا مع بعض، ملحقتش افرح بيهم قضاء ربنا ياريتني كنت مت قبل اليوم دا”.



وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ غرق طفلين توأم مقيمين شما دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الحماية المدنية لإرسال قوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين.



بالانتقال تبين غرق طفلين توأم وهما"ع، ر"، وشقيقه “م، ر”، عمرهما 5 سنوات داخل ترعة النجار المارة من أمام منزلهما في قرية شما التابعة لمركز أشمون،.