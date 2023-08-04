الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فردية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن العالم الإسلامي يمر اليوم بأحداث مؤسفة، حيث لم يعد حرق المصحف عملًا فرديًا، وبعدما كان مجرد حادث يقوم به أحد الموتورين من راغبي الشهرة، وتنقله وسائل الإعلام، تحول لمنهج وظاهرة.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مجموعة من المواطنين في الدنمارك يسمون أنفسهم الوطنيين الدنماركيين، أخذوا نسخًا من المصحف أحرقوها أمام سفارات مصر والسعودية والعراق وتركيا، وصرحوا أنهم سيحرقون المصحف في كل مكان في الدنمارك في تحد وبجاحة وهمجية شديدة.

وأضاف: "حرق المصحف أصبح يحدث تحت حراسة أمنية مشددة، والقرآن أكثر كتاب مقدس يُهان ويحرق، ويتعرض للإساءة، لذا في 26 يوليو الماضي، وافقت الأمم المتحدة على قرار صاغته المغرب، يفيد بأن جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

الباز حرق المصحف محمد الباز الدنمارك

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