الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 8 أطفال إثر انهيار برج مراقبة بالتشيك

التشيك
التشيك

أصيب 8 أطفال كانوا يحضرون معسكرًا صيفيًا، إثر سقوطهم من على برج مراقبة بالقرب من مدينة "ماركفارتيس" فى منطقة "شمال بوهيميا" بجمهورية التشيك.

وذكر راديو (براغ) الدولي، أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، من أجل تلقى العلاج، فى حين أن الأربعة الآخرين إصاباتهم طفيفة.

من جانبه، قال نائب عمدة محلى إن برج المراقبة انهار بسبب الوزن الزائد عليه، حيث إنه كان مخصصًا لأربعة أشخاص كحد أقصى، إلا أنه كان هناك 15 شخصًا عليه وقت انهياره.

وفتحت الشرطة التشيكية تحقيقًا فى احتمال وجود إهمال تسبب فى وقوع الحادث.

برج مراقبة ماركفارتيس التشيك بوهيميا

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