الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى تتشر دليلًا توضيحيًا للتعامل الصحيح مع الأخطاء الشائعة فى التنسيق الإلكترونى

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا، ونشر دليل لتوضيح التعامل الصحيح مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني.

من جانبه، أوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن جهود الوزارة مستمرة في تقديم حملة التوعية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يذكر أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأخطاء الشائعة أعمال التنسيق التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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