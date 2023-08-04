الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح بوسترات منفردة لشخصيات فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني

العميل صفر
العميل صفر

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “العميل صفر” عن بوسترات شخصيات من بطولة النجم أكرم حسني تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض ابتداءً من يوم 16 أغسطس الجاري.

يظهر أبطال الفيلم على البوسترات كل حسب شخصيته بما يميزها من ملامح شكلية وملابس، فيظهر النجم أكرم حسني مرتديًا يونيفورم حارس الأمن ونظارة شمسية في تناقض واضح يوحي بالجدية والخطورة التي يتوهمها البطل في نفسه. ويغلب على ألوان البوسترات اللونين الأحمر والأصفر بدرجاتهم الساخنة، حيث يظهر الأبطال في مقدمة الصورة وفي الخلفية بهو واسع تبدو عليه ملامح الفخامة والثراء، فيما يبدو أنه المكان الذي يحرسه البطل أو ربما موقع المهمة السرية التي سيخوضها العميل صفر.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tMuKhTWmgyrfYtQsq6FHfUzK1856eKW5QKUEodufSEvZkTvM7bRixh4CTANf3TYEl&id=100044231149434&mibextid=qC1gEa

 

 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

الأ أغسطس الجارى أكرم حسني جيمس بوند حار حرس

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