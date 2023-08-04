الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مهرجان الدراجات النارية فى رأس البر

رأس البر
رأس البر

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية.

حيث تم التنسيق للفعاليات بالتعاون بين مديريتي الأمن والشباب والرياضة وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إذ بدأت الجولة صباح اليوم بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية بدءًا من مدينة المنصورة الجديدة ثم التوجه لقرية الناقر على الطريق الساحلي .
‏‏ثم التوجه لمدينة دمياط مرورًا بالطريق الموازي للنيل، وصولاً لمدينة رأس البر، حيث اختتمت الجولة في نهاية اليوم بشارع النيل بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية.

‏يأتي المهرجان في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة والتعريف بالمدن التي شملتها الجولة وكذا تسليط الضوء على الرياضات المختلفة وكيفية توظيفها إيجابيًا على المستويين الفردي والمجتمعي.

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