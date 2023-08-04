المنوفية.. أهالي شما يشيعون جثمان طفلين غرقا بترعة القرية

شيع أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثامين طفلين تؤام لقي مصرعهما غرقا في ترعة أثناء اللعب أمام منزلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء عمرو رؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم يفيد بمصرع طفلين تؤام بقرية شما أمام منزلهم أثناء لهوهم في غفلة من الأهل والجيران فلقوا مصرعهم في الحال غرقا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، لموقع الحادث وتبين مصرع الطفل “عبد الرحمن، ر، م، ز” خمس سنوات وتوأمه “محمد، ر، ز”. وسادة حالة من الحزن الشديد على الطفلين بين أهالي القرية.