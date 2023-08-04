الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية.. أهالي شما يشيعون جثمان طفلين غرقا بترعة القرية

الطفلين المتوفين
الطفلين المتوفين

شيع أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثامين طفلين تؤام  لقي مصرعهما غرقا  في ترعة أثناء اللعب أمام منزلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء عمرو رؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم يفيد بمصرع طفلين تؤام بقرية شما أمام منزلهم  أثناء لهوهم في غفلة من الأهل والجيران فلقوا مصرعهم في الحال غرقا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، لموقع الحادث وتبين مصرع الطفل “عبد الرحمن، ر، م، ز” خمس سنوات وتوأمه “محمد، ر، ز”. وسادة حالة من الحزن الشديد على الطفلين بين أهالي القرية. 

اتخاذ كافة الإجراءات أشمون بمحافظة المنوفية أهالي قرية شما أهالي قرية الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية