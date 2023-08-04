الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لمواجهة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمصر الجديدة (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات

قاد اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع  شرطة مرافق مصر الجديدة وقسم شرطة مصر الجديدة ووحدة الرصد البيئى، لرفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

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وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع الاشغالات بشوارع “الأهرام - ابراهيم اللقانى - سيد عبد الواحد - بطرس غالى بمصر الجديدة”.

وتابع رئيس حى مصر الجديدة، خلال الحملة، أعمال إزالة البناء المخالف بالعقار رقم 7 بشارع د جمعه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة أعمال المبانى المخالفة وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة تحت اشراف الدكتور ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

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رفع الإشغالات بدون تصريح تحويل من سكنى إلى تجارى محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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