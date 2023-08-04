الطاقة الذرية: لا ألغام على أسطح المفاعلين الـ3 والـ4 بمحطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن مفتشيها لم يعثروا على أي ألغام على أسطح مباني المفاعلين الـ3 والـ4 وقاعات التوربينات في محطة زابوروجيه الكهرذرية في أوكرانيا، وذلك بعد السماح لهم بالدخول للمحطة أمس.

وجاء في بيان عن رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر عبر موقع الوكالة الإلكتروني، أنه بعد الطلبات المتكررة، تمكن مفتشي الوكالة من الوصول دون عوائق إلى أسطح مبان وحدتي المفاعلتين، وأيضا رؤية أسطح قاعات التوربينات بوضوح.

وأضاف رئيس الوكالة: "سيواصل مفتشي الوكالة المهمة وزيارة أسطح المفاعلات الأربع الأخرى في المحطة".

وشدد جروسي على أهمية منح خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول في الوقت المناسب إلى جميع مناطق المحطة لمراقبة الامتثال الكامل للمبادئ الأساسية الخمسة لحماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال الصراع العسكري الحالي.

الإبلاغ عن الحقائق أمر بالغ الأهمية

وقال: "إن الإبلاغ عن الحقائق في الوقت المناسب وبشكل مستقل وموضوعي أمر بالغ الأهمية لمواصلة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم السلامة والأمن النوويين أثناء الصراع العسكري في البلاد".

وأردف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أكرر دعوتي لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي له عواقب محتملة على الصحة العامة والبيئة".

في وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "روسيا تحضر لهجوم إرهابي على محطة زابوروجيه".

وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرجودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1 جيجاواط لكل منها، وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.