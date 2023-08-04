الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالنصب على أجنبى بأحد الفنادق بمنطقة عابدين

حبس
حبس

تجري نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم  بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم بعابدين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

كشفت تحقيقات النيابة أنه  أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات،  وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر").

وأفادت التحقيقات أنه جاء فى اعترافات المتهم  بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليه، وبسؤاله تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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