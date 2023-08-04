طرح مناقصة لتشغيل وصيانة شبكة إنارة المنطقة الترفيهية بالعبور (تفاصيل)

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال التشغيل وصيانة شبكة إنارة المنطقة الترفيهية وتركيب إنارة الليد الموفرة للاستهلاك الطاقة وفقا لخطة الدولة بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك من خلال طرح مناقصة بين شركات المقاولات المصرية المسجلة بالاتحاد المصري

وأضاف “رشاد” أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد 399 جنيها، كما يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية .

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلي أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 120 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي ، موضحاً أن ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 13 أغسطس، بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً.

واستكمل رئيس الجهاز، أن جلسة فتح المظاريف الفنية تُعقد يوم الأحد الموافق 27 أغسطس، بمقر الجهاز .

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة المتخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل ومحطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات ، مشيراً أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

واردف أن المناقصة تخضع لاحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحتة التنفيذية، التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وكما تنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالاجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتهاالتابعة