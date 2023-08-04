وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور مستشفى 57357

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الثلاثاء الماضي، مستشفى 57357، ضمن أنشطة وفعاليات إحدى المبادرات، التي تعمل عليها منتديات التنسيقية.

وقدم الدكتور شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، شرحًا وافيًا عن المستشفى منذ بداية نشأته وحتى الآن، متضمنًا كافة المهام والخدمات التي يقدمها.

وخلال الزيارة تفقد وفد التنسيقية عددًا من الأماكن داخل المستشفى للتعرف على دائرة العمل بداخله، كما عرضوا تفاصيل المبادرة التي يعملون عليها، موضحين الأهداف المرجو تحقيقها.

وضم وفد التنسيقية كلا من النائبة غادة علي، والنائبة نشوى الشريف، عضوى مجلس النواب عن التنسيقية، والمهندس إبراهيم رمضان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور إيهاب نبيل وماجد طلعت، ومحمد الدوي، وزوسر تيتو، وأحمد حسام، أعضاء التنسيقية.

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