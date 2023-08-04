ضبط متهمين بحوزتهما 5 طرب حشيش في طلخا بالدقهلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت في نطاق مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طرب من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وقطعتيِّ سلاح أبيض.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.