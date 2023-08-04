الحوار الوطني.. ممثل «شباب التجمع»: نحتاج لحملات توعية دورية للمقبلين على الزواج

قال شعبان الجيوشي، ممثل عن شباب حزب التجمع، في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، أمس لـ"الدستور" إن جلسات الحوار الوطني سلطت الضوء على الأزمات والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، وأن المقترحات التي قدمت بإمكانها وضع حلول جذرية لهذه الأزمات.

أشار ممثل عن شباب حزب التجمع، في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، على هامش انعقاد جلسة الحوار الوطني، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل الكثير من الأعباء لدعم المطلقات في المجتمع، وذلك من خلال برامج الدعم المقدمة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أكد أنه تقدم خلال المناقشات بمقترح تنظيم ورش وحملات توعية دورية للمقبلين على الزواج لحماية الأسر الناشئة من التفكك الأسري.