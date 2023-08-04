الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 28 طربة حشيش في مطروح

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت في نطاق مديرية أمن مطروح ضبط (ثلاثة أشخاص) لاثنين منهم معلومات جنائية بحوزتهما 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام - مبالغ مالية.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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